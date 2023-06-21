Гигантская толпа собралась на паспортном контроле в новосибирском Толмачево

В Толмачево застряли пассажиры семи рейсов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В новосибирском аэропорту Толмачево столпотворение у паспортного контроля. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», в очереди, чтобы пройти его, стоят пассажиры сразу нескольких рейсов.

- Семь рейсов одновременно на паспортном контроле в новосибирском аэропорту. Никто ничего не решает, не организовывает, очередь не движется. Пассажиров никто не слушает, - указано в посте со слов очевидцев.

На видео, что также сняли в аэропорту, видно большую толпу людей, которая терпеливо ждет. Многие взрослые с детьми. На заднем фоне слышно, как ругаются женщина с мужчиной. Некоторые пассажиры обмахиваются документами, спасаясь от духоты.

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