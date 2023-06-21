Во время общего выпускного в Новосибирске запретят продажу алкоголя

Около Михайловской набережной в день общегородского выпускного запретят продавать алкоголь.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В пятницу, 23 июня, в Новосибирске состоится общий выпускной. Из-за этого в торговых точках не будут продавать алкогольные напитки. Об этом сообщил начальник городского управления образования Рамиль Ахметгареев.
— На территории Михайловской набережной будет действовать полный запрет на продажу спиртного. Также с коллегами проговорили относительно торговых точек, которые расположены вблизи места проведения праздника. Полный запрет продажи в городе невозможен, но по близлежащей территории вопросы решены, — отметил глава департамента.
Кстати, каждому выпускнику при входе на Михайловскую набережную будут выдавать браслеты, которые будут прекращать свое действие сразу после выхода с территории. Снова вернуться на выпускной уже будет нельзя.
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