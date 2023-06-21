Улицу Ленина в Новосибирске начали украшать к фестивалю цветов

Улицу Ленина украшают к фестивалю цветов. Фото: соцсети Анны Терешковой.

В Новосибирске активно готовятся к празднованию юбилея города. Так, пешеходную часть улицы Ленина стали украшать зонтами, глициниями и снежинками – здесь будет проходить второй фестиваль цветов, который, по словам вице-мэр Анны Терешковой, обещает быть интереснее первого.

– Улица Ленина продолжает свое преображение! Уже все команды флористов приехали, была рада увидеть их опять в Новосибирске. Рада увидеть команды Китая, ждем новых впечатлений! – написала Анна Васильевна в соцсетях и приложила фотографий того, что сейчас происходит на улице Ленина.

Уточним, в фестивале также заявились на участие команды из Белоруссии и Армении. Напомним, украшение улицы, а также монтаж необходимых объектов завершится к 23 июня. Открытие фестиваля цветов «Времена года» запланировано на 18.30 24 июня. По 25 июня здесь будут проходить презентации объектов. С 26 числа пройдет выставка, а с 3 по 10 июля – демонтажные работы.

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