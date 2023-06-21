В День памяти и скорби для всех жителей Новосибирска исполнят симфонию Дмитрия Шостаковича

Новосибирцы услышат симфонию Дмитрия Шостаковича. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новосибирцы услышат симфонию Дмитрия Шостаковича 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом в своем личном Telegram-канале написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная Война. Эта дата стала Днем памяти и скорби у жителей России. Уже завтра, в четверг, по этому поводу новосибирцев ждет музыкальное событие.

— Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской государственной Филармонии исполнит для всех горожан Симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича «Ленинградскую», — сообщила политик.

Начало события в Театральном сквере — в 20:00.

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