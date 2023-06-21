Прокуратура проверит водителя, который высадил ребенка из автобуса под Новосибирском

Ребенка не пустили в автобус, потому что у него не было налички за проезд.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ о принудительной высадке из автобуса ребенка. Инцидент произошел в городе Черепаново, сообщили в ведомстве.
– Установлено, что на городском автовокзале пятеро несовершеннолетних детей не смогли рассчитаться по банковской карте за проезд из-за неисправности системы безналичного расчета, – рассказали подробности в пресс-службе. – В результате одного из них водитель высадил из автобуса, так как у него не было при себе наличных денег.
Как стало известно, будет дана прокурорская оценка действиям сотрудников предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки.
Напомним, у детей была карта Мир, которая работает везде. Водитель автобуса сказал, что безналичный расчет не работает, поэтому дети побежали к банкомату снять наличку, но на всех не хватило. На предложение оплатить проезд по прибытию, мужчина ответил категоричным отказом. В итоге один из детей пошел домой пешком – 15 километров в сумерках.
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