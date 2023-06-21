В Новосибирске таксист снес 16-летнего водителя мопеда без прав. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.

Вечером 21 июня в Дзержинском районе Новосибирска случилось ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. Об аварии сообщает городская Госавтоинспекция.

— Водитель 44 лет разворачивался на «Киа Рио» по улице Профилактической, когда врезался в мопед. Парень 16 лет выезжал на дорогу, — сообщили в ведомстве.

Оказалось, что у водителя мопеда нет прав. Пострадавшего подростка увезли в больницу, характер травм уточняют. На месте работали сотрудники ГИБДД.

В Госавтоинспекции Новосибирска напоминают: по правилам ПДД мопедом можно управлять с 16 лет и только после обучения в автошколе — с удостоверением категории М.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber