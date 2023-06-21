На Речном вокзале Новосибирска открыли для пешеходов скандальную лестницу

Лестницу открыли для пешеходов, но будут еще доделывать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске открыли после ремонта лестницу-долгострой на Речном вокзале. Это событие должно было произойти еще осенью прошлого года, но затянулось. После мэр города Анатолий Локоть поручил восстановить ее к юбилею Новосибирска.
– Первый этап ремонта завершен, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии. – Лестницу открыли для пешеходов. Впереди второй этап – отделочные работы.
Напомним, в марте городская администрация расторгла контракт с подрядчиком из-за затянувшихся дедлайнов. Затем нашли новую строительную фирму, работы начались в конце мая.
Кстати, в середине мая новосибирцы не выдержали и повесили плакат, на котором было написано требование: «Сделайте уже лестницу на метро «Речной вокзал»!».
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