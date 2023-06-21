Ограждение на стройке четвертого моста отлетело в машину новосибирца

На месте работал наряд ГИБДД. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 21 июня автомобилист из Новосибирска пожаловался неприятный инцидент: в его машину прилетело временное ограждение со стройки нового моста. Об этом мужчина написал в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— Ехал со стороны Большевистской в сторону Фабрички, ветром на мой автомобиль сдуло временное пластиковое ограждение и повредило переднее крыло. Ответственный сказал, что ограждения должны были быть наполнены водой, но они все дырявые, вот и летают. Вызвал ГИБДД, оформили, буду обращаться в суд, — написал в посте автомобилист.

У машины помято крыло. Фото: скрин паблика.

После замечания новосибирца ограждение поправили, но, по словам мужчины, через 2 часа оно снова было на проезжей части.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber