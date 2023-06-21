Новосибирские депутаты представили законопроект о государственной поддержке кинематографии.

Законопроект представила заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских.

Проект закона о государственной поддержке кинематографии представила заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских. Документ совместно подготовили депутаты регионального парламента, сотрудники аппарата Законодательного Собрания, представители прокуратуры и Контрольно-счетной палаты, региональных Министерства культуры, Министерства финансов и налоговой политики, Министерства юстиции.

Депутаты убеждены, что необходимо создавать благоприятные условия для производства, проката и показа фильмов о малой родине – Новосибирской области, развивать на местном уровне индустрию кино. Это позволит эффективнее решать задачи по сохранению исторической памяти и укреплению традиционных национальных ценностей, будет противодействовать попыткам фальсификации истории, влиять на патриотические чувства молодежи и формирование у населения твердой гражданской позиции.

- Меня в первую очередь как руководителя образовательной организации и учителя волнует то, что принятием закона мы дадим возможность расширить спектр фильмов о нашей области и достижениях наших людей. Сейчас много говорим о патриотизме. Но патриотизм нельзя воспитать только на словах, должны быть реальные действия. Думаю, что нужно также привлекать молодых талантливых студентов, начинающих кинематографистов – есть министудии, которые пытаются создавать фильмы о героях. Это сейчас важно, – поделилась депутат Зоя Родина.

Заместитель председателя комитета Евгений Подгорный поблагодарил коллег за проделанную работу.

- Депутаты, наши департаменты поддержали проект закона. Сомнений нет, что такой закон нужен, – подчеркнул он.

Решением комитета проект закона о государственной поддержке кинематографии в Новосибирской области направлен Губернатору для получения заключения. После получения заключения от главы региона законопроект рассмотрят на сессии регионального парламента в первом чтении.