Прокуратура и полиция нашли 50 нарушителей-мигрантов на «Хилокском» рынке в Новосибирске

Полицейские проверили 165 мигрантов и пресекли больше 50 нарушений. Фото: региональная прокуратура.

Прокуратура и полиция Новосибирской области проводят работу по противодействию незаконной миграции. На этот раз сотрудники наведались в дома и на работу к иностранцам — на «Хилокский» рынок.

— Полицейские проверили 165 мигрантов и пресекли больше 50 нарушений. Некоторые связаны с незаконным осуществлением трудовой деятельности и нарушением порядка пребывания в России. В итоге в органы полиции доставили 35 человек, — отметили в ведомстве.

Такие рейды оперативники проводят на территории всей Новосибирской области. Также в прокуратуре сообщили о выдворении из России еще 28 мигрантов. Нарушения миграционного законодательства выявлены в Железнодорожном, Октябрьском, Калининском, Коченевском районах.

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