«У них опали лепестки»: жительница Новосибирска пожаловалась на цветы, завядшие за 2 дня

Цветы были завядшие. Фото: novosibirsk.flamp.ru/user4922406

Жительница Новосибирска пожаловалась на завядший букет цветов. Как пишет сибирячка, она заказывала 15 кустовых хризантем.

- Когда только привезли цветы, с них уже опадали лепестки, а сегодня цветы вообще завяли. Я знаю, сколько должны простоять хризантемы, но не 2 же дня, - возмущается девушка на сайте «Фламп».

По словам сибирячки, разговор с администратором цветочного салона ничего не дал. Она утверждает, что ей просто скопировали законы из интернета. При этом никакого внятного ответа по ситуации она не получила.

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