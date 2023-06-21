В Новосибирске прокуратура проверит частный пансионат после смерти пенсионерки

Прокуратура проводит проверку скандального пансионата для пожилых людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района организовала проверку пансионата «Рэмели» по факту смерти пенсионерки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

– Проверочные мероприятия проходят совместно с контролирующими органами, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. – Прокурором будет дана оценка соответствия качества предоставляемых услуг требованиям законодательства, безопасности жизни и здоровья

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Галина Кириллова умерла в частном доме престарелых на 95-м году жизни. Пенсионерка сама просила родных найти хороший пансионат, тогда ее 75-летняя невестка заключила договор с ООО «Гармония» и оплатила там месяц пребывания.

Родным обещали видео- и аудиосвязь с бабушкой, но ничего этого не было. Тревогу забила внучка Ольга из Калининграда – она оборвала трубки, и в пансионате признались, что женщина умерла 11 дней назад.

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