В центре Новосибирска сбили 10-летнюю девочку

ДТП случилось рядом с «зеброй».

Днем 21 июня в Центральном районе Новосибирска сбили 10-летнюю девочку. О ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Водитель 43 лет на «Хендай ix35» сбил девочку на улице Семьи Шамшиных. Он ехал в сторону улицы Ядринцевской. Несовершеннолетняя переходила дорогу, — отметили в ведомстве.

В результате скорая увезла 10-летнего ребенка в больницу.

По фотографиям с места ДТП видно, что девочку сбили в нескольких метрах от пешеходного перехода. Сотрудники Госавтоинспекции дадут правовую оценку инциденту.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как на Богдана Хмельницкого столкнулись две иномарки.

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