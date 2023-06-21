В Новосибирске состоится X Международный Сибирский транспортный форум

Фото: Пресс-служба Сибирского транспортного форума

Уже через неделю «Новосибирск Экспоцентр» распахнет свои двери, чтобы встретить участников и посетителей X Международного Сибирского транспортного форума и выставки «Современный транспорт и инфраструктура», которые пройдут 28 - 30 июня. Участников ждут более 25 деловых сессий по самым актуальным вопросам развития транспортной отрасли, а также масштабная экспозиция площадью 2000 квадратных метров, где свои проекты представят более 40 компаний-экспонентов.

«Отраслевые приоритеты стратегии развития России и Сибири - 2035», «Актуальные точки роста национальной экономики», «Развитие инфраструктуры», «Формирование нового качества международных транспортно-логистических коридоров», «Импортозамещение и цифровизация» - вот лишь малая часть тем, которые будут обсуждаться на полях Сибирского транспортного форума. В мероприятии традиционно примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители профильных отраслевых союзов и ассоциаций, транспортных компаний, предприятий машиностроения, представители дорожно-строительного комплекса, СМИ.

Вместе с форумом на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура». Экспозиция будет включать 10 разделов, что позволит охватить все сегменты отрасли, от транспортной техники, запчастей и оборудования до инфраструктурных проектов, программных и финансовых решений. Среди экспонентов выставки будут как крупные, системообразующие для отрасли компании, так и сравнительно небольшие предприятия, предлагающие инновационные решения в сфере транспорта и логистики. На выставке будут представлены «Новосибирскавтодор», Западно-Сибирская железная дорога, Группа «ВИС», S7 Group, Аэропорт Толмачево, Sitronics Group, Московский автомобильный завод «Москвич» и другие компании.

В этом году для гостей выставки подготовили различные интерактивные зоны. Например, на стенде Группы «ВИС» можно виртуально переместиться на самую высокую точку пилона моста через Обь.

Участие в форуме и выставке бесплатное после предварительной регистрации на сайте форума.