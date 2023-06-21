Вдоль Морского проспекта в новосибирском Академгородке восстановят велодорожки. Фото: пресс-центр мэрии.

В Академгородке Новосибирска комплексно ремонтируют Морской проспект. Там делают дорожную и пешеходные части. Кроме того, на участке отремонтируют велодорожки за счет бюджета города. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, как раз в Академгородке впервые в городе появились отдельные дорожки для велосипедистов.

Мэр подчеркнул, что власти уделяют Советскому району особое внимание. Связано это с проектом «Академгородок 2.0». Его муниципалитет реализует совместно с правительством НСО. Важной составляющей этого проекта является ремонт дорог и пешеходной сети.

– Историческая особенность Академгородка в том, что именно здесь впервые в городе появились отдельные дорожки для велосипедистов. Очень много было обращений по этому поводу, и наряду с дорожным покрытием, тротуарами мы восстанавливаем и велодорожку. Весь проект по восстановлению Морского проекта был согласован с общественностью, которая активно принимала участие в обсуждении благоустройства этой части Академгородка, – отметил мэр.

Контракт на выполнение работ на Морском проспекте заключили в мае 2023 года. Выполнят ремонт дорожного покрытия, тротуаров, велодорожек почти 2 километров. Здесь заменят бордюрный камень и дорожные знаки, 313 штук, устроят пешеходные ограждения, а на перекрестках ул. Жемчужной, ул. Ильича и ул. Золотодолинской установят светофоры, нанесут дорожную разметку. Для маломобильных граждан на всех пешеходных переходах обустроят тактильную плитку.

– В настоящий момент выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя (на 90%), ведутся работы по замене и установке бордюрного камня, – уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Известно, что в 2023 году в Советском районе запланировали ремонт дорог, тротуаров и частного сектора на сумму свыше 600 млн рублей. Три объекта восстановят в рамках нацпроекта. А стальные отремонтируют за счет средств, выделенных из бюджетов города и области.

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