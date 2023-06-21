В День города 28 туалетов в парках Новосибирска станут бесплатными

В День города городские туалеты будут бесплатными. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В День города уборные в городских парках Новосибирска станут бесплатными. А на площадках празднования установят биотуалеты. Такое решение приняли в мэрии.

– На время праздничных мероприятий, посвященных Дню города, вход в туалеты будет бесплатным, – сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

24 и 25 июня на площадках центральной части города и на Михайловской набережной установят в общей сложности 60 биотуалетов. Согласно информации с сайта госзакупок, влажная уборка внутри кабины должна проводиться каждый час и по мере необходимости. Кроме того, всегда в наличии должна быть туалетная бумага.

Уточним, в новосибирских парках в общей сложности работает 28 уборных. Средняя стоимость разового посещения – 30-50 рублей. Власти города считают, что в дни массовых мероприятий они должны быть доступны всем жителям. Такое решение приняли для санитарной защиты территорий парков и дворов жилых домов.

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