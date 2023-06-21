Эксперты назвали новосибирцам самые популярные вакансии на начало лета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Новосибирска назвали самые популярные на начало лета вакансии. Речь о тех, что чаще всего искали люди весной и в первой половине июня. Среди них – агент по туризму, садовник. Продавец-кассир и библиотекарь. Опрос провели среди жителей 30 крупных городов.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на данные аналитиков одного из сайтов, по росту интереса лидируют вакансии «библиотекарь» (в три раза больше запросов по сравнению с зимой), «садовник» (тоже в три раза). Далее идут вакансии «продавец-кассир» и «агент по туризму» (рост спроса в 2,5 раза в обеих категориях).

Известно, что исследователи охватили практически 250 профессий. С наступлением тепла самыми невостребованными вакансиями стали сотрудник гардероба и кочегар.

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