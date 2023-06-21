В Новосибирске раскупили все билеты на VK Fest

На VK Fest в Новосибирске SOLD OUT. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 21 июня организаторы крупного молодежного события — «ВК Феста» — сообщили КП-Новосибирск о закрытии всех точек с билетами.

— В Новосибирске сегодня закрыли продажи, все билеты распроданы, — пояснил собеседник редакции.

Однако сейчас на сайте все еще доступна покупка билета — быть может, совсем ненадолго.

На событие SOLD OUT, но читатели КП-Новосибирск все еще могут получить билет! Для этого переходите в наше сообщество во ВКонтакте и принимайте участие в розыгрыше. Условия просты.

Ранее КП-Новосибирск писала об участниках, площадках и программе развлечений на летнем молодежном событии.

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