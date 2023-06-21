МЧС сообщили о пожаре в 200 квадратов в Октябрьском районе Новосибирска

Пожарные быстро справились с огнем. Фото: МЧС РФ по НСО.

Днем 21 июня сотрудники регионального МЧС сообщили о пожаре в Октябрьском районе Новосибирска. Горела крыша на втором этаже заброшенного здания по улице Крамского 17/3 — недалеко от остановки «НГАУ».

— Через 6 минут после вызова сотрудники прибыли на место. Горело кирпичное здание — 10x20 метров. Площадь пожара перевалила за 200 квадратов, у постройки частично обрушилась кровля, — уточнили в пресс-службе МЧС.

Спустя 40 минут после прибытия пожарные полностью потушили весь огонь. Судя по информации от пресс-службы ГУ МЧС по НСО, пострадавших нет.

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