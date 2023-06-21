Андрей Травников поручил ускорить строительство социальных объектов Кочковского района. Фото: правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел вопросы строительства социальных объектов в Кочковском районе региона. В ходе рабочей повестки глава области обсудил строительство музыкальной школы в Кочках, а также возведение служебного жилья и жилья для сирот. Был рассмотрен и вопрос капремонта в ДК «Юность» в районном центре и стадиона, расположенного в селе Красная Сибирь.

– Глава области поручил ускорить строительный процесс, в кратчайшие сроки приступив к подготовительным работам, выносу сетей, – сообщает правительство Новосибирской области.

Известно, что в Кочах планируют построить 18-квартирный жилой дом для работников сфер образования, культуры и здравоохранения района. В здании 15 квартир будут служебными, а 3 – отдадут детям-сиротам. Ввести объект в эксплуатацию намерены в июле 2024 года.

Для строительства школы искусств разработали проектно-сметную документацию. Также выделили участок для строительства. В школе, которую построили в 1982 году, сейчас учатся 105 детей. Она расположена в приспособленном двухэтажном здании.

Андрей Травников проверил, как проводят капремонт в зрительном зале ДК «юность». Губернатор дао поручение министерству культура НСО проработать финансирование на оснащение дома культуры необходимым оборудованием. В зале заменят внутреннюю отделку, отремонтируют устройство дополнительного слоя деревянного паркета. Также там обустроят современную приточно-вытяжную вентиляцию.

Помимо вышеперечисленного, губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопрос на выделение дополнительных средств на ремонт трибун стадиона в селе Красная Сибирь. Андрей Травников подчеркнул, что поддержит решение этого вопроса.

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