Под Новосибирском рецидивист убил собутыльницу и пытался подстроить ее исчезновение

Преступник со знакомым закопали труп. Фото: СУ СКР по НСО.

Полицейские и следователи Черепановского района и Новосибирской области сообщили о раскрытии ужасного преступления: местный рецидивист убил собутыльницу, а потом пытался инсценировать ее исчезновение вместе с другом.

— Тело 43-летней женщины нашли неподалеку от села Черепановского района. У нее на шее обнаружили ножевое ранение, — отметили в СУ СКР по НСО.

Следователи нашли криминальные обстоятельства пропажи женщины — удалось выяснить, кто подозреваемый, и задержать его. Им оказался неоднократно судимый 31-летний житель Черепановского района.

— В сентябре 2022 года женщина, находясь в компании малознакомого ей гражданина, распивала с ним спиртные напитки. В ходе общения у них произошел конфликт, в результате чего мужчина нанес женщине ножевое ранение. Фигурант и его знакомый, к помощи которого он прибегнул, вывезли тело в лесной массив, где произвели действия с целью сокрытия преступления, — пояснили в региональном МВД.

Следователи возбудили уголовное дело, расследование преступления все еще идет.

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