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НовостиЭкономика21 июня 2023 9:16

Сбер представил возрастной портрет заемщика в Сибири

Аналитики Сбера в Сибири рассказали о возрасте клиентов, обращавшихся за потребительским кредитом с начала года. Так, почти половина заемщиков - 48% - моложе тридцати пяти лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самая популярная возрастная группа клиентов, обращающихся за кредитом - 35-45 лет. Люди в этом возрастном диапазоне взяли около трети всех потребительских кредитов в Сибири. Реже всего обращаются за кредитом лица старше 55-и лет - всего 6% от общего числа.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- В 2023-м году отделения Сбера в Сибири выдали своим клиентам свыше 1,1 миллиона потребительских кредитов. Популярность такого финансового инструмента говорит в том числе об оживлении потребительской активности, развитии рынка. Согласно результатам нашего исследования, в основном клиенты оформляют кредиты для того, чтобы сделать ремонт, съездить в отпуск или приобрести автомобиль. Сегодня потребительские кредиты доступны для любых целей - оформление занимает всего несколько минут, для этого не требуется никаких дополнительных справок или визита в банк.