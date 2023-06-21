Сбер представил возрастной портрет заемщика в Сибири

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Самая популярная возрастная группа клиентов, обращающихся за кредитом - 35-45 лет. Люди в этом возрастном диапазоне взяли около трети всех потребительских кредитов в Сибири. Реже всего обращаются за кредитом лица старше 55-и лет - всего 6% от общего числа.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- В 2023-м году отделения Сбера в Сибири выдали своим клиентам свыше 1,1 миллиона потребительских кредитов. Популярность такого финансового инструмента говорит в том числе об оживлении потребительской активности, развитии рынка. Согласно результатам нашего исследования, в основном клиенты оформляют кредиты для того, чтобы сделать ремонт, съездить в отпуск или приобрести автомобиль. Сегодня потребительские кредиты доступны для любых целей - оформление занимает всего несколько минут, для этого не требуется никаких дополнительных справок или визита в банк.