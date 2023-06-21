«Удовольствия на мульон!»: певец Митя Фомин искупался в Обском море

Митя Фомин сравнил Обское море с водой в Монте-Карло. Фото: скриншот видео соцсети Мити Фомина.

Митя Фомин посетил родной Новосибирск и искупался в Обском море. Своими впечатлениями после водных процедур поделился в соцсетях.

– Учитесь плавать асинхронно, ведь ежели синхронно плыть, интерференция такая, что море входит в резонанс. Открыл купальный сезон и на Обском море. Спасибо! – написал Фомин. – Вопреки правилам русского языка, сибиряки с любовью называют его не Обским, а ОбскИм. Хотя и к морю оно не имеет особо отношения, но удовольствия на мульон!

На видео Митя, стоя на носу яхты, некоторое время выпытывает у своих спутников, какая глубина в море, какая температура воды. Услышав, что там пять метров, а вода – теплая, 21 градус, – заметил, что «практически Монте-Карло». А первой фразой певца после выныривания было: «Вода шикарная, ребята!».

Уточним, Митя Фомин приехал в родной Новосибирск из-за съемок шоу «На все 100» о секретах долголетия. Съемочная группа побывала на заводе по производству БАДов и пообщалась с долгожителями областной столицы. Выпуски программы «На все 100» из Новосибирска выйдут на экраны осенью.

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