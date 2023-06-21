В Новосибирске школьники спрятались в магазине и когда он закрылся, гоняли внутри на самокатах

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

20 июня в 21:19 в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги из крупного магазина электроники, расположенного на ул. Ипподромская в Калининском районе г. Новосибирск.

Прибывшие на вызов бойцы ГБР-72 ГВАРДИИ осмотрели периметр торгового центра, на 2-ом этаже которого находится объект охраны и установили, что никаких следов взлома и проникновения в здание нет. А между тем, на пульт централизованного наблюдения продолжали поступать многочисленные сигналы тревоги от датчиков движения! Внутри явно кто-то перемещался и - очень быстро!

Зайдя в магазин, гвардейцы обнаружили двух мальчишек, спрятавшихся за прилавком, а посреди торгового зала - два самоката. Нарушителей задержали. Ими оказались ученики школы № 122 г. Новосибирска - мальчики девяти и одиннадцати лет.

Школьники рассказали, что решили покататься на самокатах, продающихся в магазине. Они специально пришли в торговый центр примерно за час до его закрытия и спрятались среди коробок. Дождавшись момента, когда все ушли и ТЦ закрыли, они вылезли из своего укрытия, взяли самокаты и стали кататься по торговому залу. Услышав через несколько минут мужские голоса и поняв, что сейчас их поймают, они снова спрятались - за прилавок.

Бойцами ГБР-72 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержанные были переданы сотрудникам полиции. На данный момент точно установлено, что в результате неправомерных действий несовершеннолетних материальный ущерб торговому учреждению нанесён не был.