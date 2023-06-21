«Перевернулся, полетел»: в Новосибирске у АЗС водитель не вошел в поворот и положил авто на бок

Водитель не попал в поворот.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Днем 21 июня в Новосибирске произошло ДТП с участием одной иномарки, которая перевернулась у заправки. Об аварии очевидцы написали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.
— На улице Есенина в результате неудачного маневра перевернулся автомобиль рядом с АЗС. Информацию о пострадавших наш читатель не предоставил, — указано в посте.
По кадрам с места можно предположить, что водитель решил резко повернуть на крутом повороте, но из-за большой скорости маневр не удался.
ДТП не мешает потоку. Фото: скрин паблика.
— Перевернулся просто, полетел, — прокомментировал вид на машину автор видео из паблика.
В городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали. Сильно ли пострадал водитель — неясно.
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