«Перевернулся, полетел»: в Новосибирске у АЗС водитель не вошел в поворот и положил авто на бок

Водитель не попал в поворот. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 21 июня в Новосибирске произошло ДТП с участием одной иномарки, которая перевернулась у заправки. Об аварии очевидцы написали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— На улице Есенина в результате неудачного маневра перевернулся автомобиль рядом с АЗС. Информацию о пострадавших наш читатель не предоставил, — указано в посте.

По кадрам с места можно предположить, что водитель решил резко повернуть на крутом повороте, но из-за большой скорости маневр не удался.

ДТП не мешает потоку. Фото: скрин паблика.

— Перевернулся просто, полетел, — прокомментировал вид на машину автор видео из паблика.

В городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали. Сильно ли пострадал водитель — неясно.

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