«Делала замеры и пропадала»: в Новосибирске директор фирмы по установке окон получила срок за обман на 2 миллиона рублей

Директор фирмы делала замеры и пропадала.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске суд наказал 42-летнюю сибирячку за обман заказчиков с установкой пластиковых окон. События происходили с августа 2016 года по июль 2021 года, уточнили в прокуратуре.
По данным следствия, женщина работала директором фирмы по производству окон из ПВХ и металлоконструкций. Вместе с замерщиком она выезжала в дома, дачи, квартиры и предприятия Новосибирской области. Женщина делала замеры, заключала договоры о поставке и установке изделий из ПВХ: пластиковых окон, дверей и перегородок.
- Обманутые потерпевшие полностью либо частично оплачивали цену договора, однако их заказы не выполнялись, изделия не доставлялись и работы по их установке не производились. Таким образом, осужденная путем обмана похитила у 23 потерпевших, в том числе организаций, более 2 миллионов рублей, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.
Директор фирмы не признала вину, частично возместила ущерб только в суде. Другие жертвы обмана подали гражданские иски.
- Суд приговорил женщину к наказанию в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно по обвинению по нескольким эпизодам статьи «Мошенничество», в том числе в сфере предпринимательства. Приговор не вступил в законную силу, – прокомментировали в прокуратуре.
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