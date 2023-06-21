Для новосибирских школьников открывают летнюю онлайн-школу анимации

Фото: Компания «МТС».

МТС приглашает юных новосибирцев в бесплатную всероссийскую онлайн-школу по анимации от образовательного проекта МТС «Поколение М». Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта https://t.me/s/pokoleniye_m с 1 по 31 июля 2023 года. Новосибирские участники получат возможность создать своего маскота* - цифрового детского помощника в интернете. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы новосибирцев и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Программа разработана таким образом, чтобы дети от 11-18 лет могли научиться работать с различными программами и инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления - японское аниме, нормкор, неоавангардизм - можно проходить обучение по одному или сразу во всех арт-стилях.

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания, а по итогу онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота - цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет. Трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

- Мы создали бесплатную онлайн-школу анимации, чтобы дети могли научиться разным стилям анимации и получить ценный опыт для развития цифровых навыках будущего. Надеемся, что наша онлайн-школа станет началом для новых достижений и творческих идей у наших участников, - говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

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*Маскот - это графические персонажи, которые используются в логотипах, а также являются самостоятельными элементами концепции бренда. Для выдуманного персонажа продумывают характер, определяют его роль и точки контакта с потребителями.