«Пахнет мазутом!»: новосибирцы сообщили о сливе нечистот в озеро Дзержинского района

На воде образовалась темная маслянистая пленка, похожая на мазут. Фото: предоставлены читателем

Жители Дзержинского района Новосибирска сообщили, что кто-то сливает нечистоты в местное озеро. По их словам, на воде образовалась темная маслянистая пленка, похожая на мазут. Фото и видео КП-Новосибирск предоставил читатель.

− Там идет дренажная система, из трубы все стекает в озеро. Стоит сильный запах мазута. Это длится уже неделю. В 112 звонили, по номеру 051 в единую дежурно-диспетчерскую службу звонили. Но реакции никакой, − рассказал КП-Новосибирск мужчина.

Сибиряк отметил – нужно срочно снимать маслянистую пленку, чтобы рыба и обитающие на озере утки не погибли. Одна из местных жительниц, устав ждать помощи, решила самостоятельно очистить озеро. Женщина при помощи лопаты выливала зловонную жижу в ведро.

Местная жительница попыталась собрать зловонную жижу в ведро. Фото: предоставлено читателем

Ситуацией заинтересовались в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

− Завтра сотрудники проверят озеро в Дзержинском районе. Есть фотографии и видео загрязнения, − написал в своем телеграм-канале министр Евгений Шестернин.

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