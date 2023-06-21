Жительница Кемерова обвинила новосибирца в травмировании ее сына в парке «Галилео»

Конфликт между взрослыми произошел 18 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кемерова заявила, что посторонний мужчина ударил ее сына в новосибирском парке развлечений «Галилео». Новосибирец, в свою очередь, выдвинул обвинения в адрес женщины.

Конфликт произошел 18 июня. Ранее незнакомые мужчина и женщина проводили время со своими детьми. В какой-то момент их пути пересеклись.

− В отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о конфликте между гражданами, находящимися с несовершеннолетними детьми в детском развлекательном центре, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска. На место был направлен участковый уполномоченный полиции, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Участковый прибыл на место и обнаружил там только одного участника конфликта. Мужчина написал заявление на кемеровчанку, обвинив ее в агрессивном поведении и причинении телесных повреждений.

После посещения больницы женщина приехала в отдел полиции. Она подала заявления по факту противоправных действий сибиряка. Участникам конфликта выдали направление на прохождение судмедэкспертизы.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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