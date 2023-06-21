В Новосибирске вынесли приговор мужчине, убившему знакомого на кладбище. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске вынесли приговор 56-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве знакомого, судили новосибирца по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Следствие и суд установили, что вечером 29 октября 2021 года осужденный попросил 29-летнего потерпевшего проехать с ним на машине на Заельцовское кладбище. Там мужчины поссорились. В ходе конфликта 56-летний мужчина молотком и двумя лопатами нанес потерпевшему не менее 65 ударов. После чего задушил его пластиковым хомутом.

– После убийства 29-летнего мужчины осужденный предпринял меры к сокрытию тела и следов совершенного преступления – поместил тело потерпевшего в багажник автомобиля и оставил его на одной из автомобильных стоянок на улице Ипподромская, – уточнили подробности в Следственном комитете.

Фигуранта удалось задержать «по горячим следам». По данным полиции, служебная собака взяла след у одной из могил, а также оперативники заметили следы крови на грунте. Через некоторое время полицейские задержали и подозреваемого в преступлении.

— Вечером следующего дня оперативники обнаружили и место сокрытия трупа, — добавили в МВД.

Суд признал подсудимого виновным. Его отправили в колони строгого режима на 9 лет и 8 месяцев.

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