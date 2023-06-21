Над левым берегом Новосибирска нависла огромная пылевая туча

Пыльная буря накрыла город вечером во вторник, 20 июня. Фото: Алексей Фокин

Левый берег Новосибирска вновь накрыла пыльная буря. Ее снял на видео один из местных жителей.

Огромная пылевая туча нависла над городом вечером во вторник, 20 июня. Запись появилась в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам местных жителей, пылевая завеса образовалась в районе золоотвала ТЭЦ на левом берегу. Благодаря ветру туча стремительно перемещалась в сторону правого берега.

Это далеко не первый случай, когда Новосибирск накрывает пыльная буря. Ранее в мэрии назвали несколько причин появления этого неприятного явления. Одна из них − это особенность почв, на которых расположен город.

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