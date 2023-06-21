В Новосибирской области картонно-бумажный комбинат обвинили в загрязнении природы . Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области картонно-бумажный комбинат обвиняют в загрязнении природы. Следователи возбудили несколько уголовных дел: по части 1 статьи 250, части 1 статьи 254 УК РФ за загрязнение вод и порчу земли. А также за повреждение леса по части 4 статьи 261 УК РФ.

Следствие установило, что с августа 2022 года на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината загрязняли воду. Также там происходила порча земли из-за сброса отходов производства.

– Это повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде, – перечислили последствия в СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас в СК проводят комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств. А также на сбор доказательств по делу.

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