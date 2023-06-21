В Бийске девочек-подростков заставляли заниматься проституцией

В проституцию привлекали 14-летних школьниц, они работали по выходным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Алтайского края и по совместительству бывшая медсестра организовала притон в Бийске. В занятия проституцией она привлекала как женщин, так и девочек-подростков.

Для этого сутенерша сняла квартиру в девятиэтажке по адресу Митрофанова, 10. Женщина действовала в составе объединенной преступной группировки.

Преступников раскрыли, на скамье подсудимых оказались в общей сложности 10 человек. Среди них шесть диспетчеров и три водителя.

Оказалось, что в 2010 году сибирячку судили за создание ОПГ. Тогда она вместе с подельниками заставляла женщин оказывать интимные услуги за деньги. В итоге ей дали пять лет условно. В 2015 году с женщины сняли судимость за примерное поведение. Но спустя три года она взялась за старое, пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на замруководителя Бийского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Алтайскому краю Максима Петунина.

В проституцию привлекали 14-летних школьниц. «Окучивали» девочек из неблагоприятных семей, обещая им сладкую жизнь. В будние дни несовершеннолетние учились, а в выходные выходили на смену.

Сейчас участникам ОПГ грозят сроки − по статьям, в которых их обвиняют, предусмотрено наказание до 6-7 лет лишения свободы.

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