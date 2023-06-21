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НовостиОбщество21 июня 2023 5:23

«Дело было в 35 рублях!»: под Новосибирском водитель автобуса высадил ребенка на вокзале

Под Новосибирском водитель автобуса высадил ребенка, который не смог оплатить проезд
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском водитель автобуса высадил ребенка, который не смог оплатить проезд.

Под Новосибирском водитель автобуса высадил ребенка, который не смог оплатить проезд.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Водитель автобуса рейса Черепаново -Майский-Ярки отказался вести ребенка, не сумевшего оплатить за проезд. Об инциденте рассказали в группе «Подслушано в Черепаново».

– У детей была карта Мир, которая работает везде. Водитель сказал, что безналичный расчет не работает, дети побежали к банкомату для снятия наличных средств. Но на всех снять не получилось, так как на карте была не круглая сумма. На предложение водителю оплатить проезд по прибытию, ответил категоричным отказом. В итоге один из детей остался на вокзале, пошёл домой пешком. Шел один 15км вечером! Дело было в 35 рублях, – говорится в сообщении паблика.

Автор поста добавила, что на этом рейсе часто не работает безналичный расчет.

– Этот случай оставлять без внимания нельзя, если бы по дороге с ребенком что-нибудь случилось? – возмущается автор поста.

Женщина уверена, что водителя, высадившего ребенка, нужно наказать.

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