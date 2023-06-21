«Дело было в 35 рублях!»: под Новосибирском водитель автобуса высадил ребенка на вокзале

Под Новосибирском водитель автобуса высадил ребенка, который не смог оплатить проезд. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Водитель автобуса рейса Черепаново -Майский-Ярки отказался вести ребенка, не сумевшего оплатить за проезд. Об инциденте рассказали в группе «Подслушано в Черепаново».

– У детей была карта Мир, которая работает везде. Водитель сказал, что безналичный расчет не работает, дети побежали к банкомату для снятия наличных средств. Но на всех снять не получилось, так как на карте была не круглая сумма. На предложение водителю оплатить проезд по прибытию, ответил категоричным отказом. В итоге один из детей остался на вокзале, пошёл домой пешком. Шел один 15км вечером! Дело было в 35 рублях, – говорится в сообщении паблика.

Автор поста добавила, что на этом рейсе часто не работает безналичный расчет.

– Этот случай оставлять без внимания нельзя, если бы по дороге с ребенком что-нибудь случилось? – возмущается автор поста.

Женщина уверена, что водителя, высадившего ребенка, нужно наказать.

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