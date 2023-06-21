Цифра и творчество: в Сибири наградили лучших ИТ-журналистов

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Конкурс проводился при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянса по защите детей в цифровой среде. От сибирских СМИ к участию было заявлено свыше 180 материалов об информационных технологиях. Наибольшую активность проявили журналисты Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей.

- С каждым годом мы отмечаем повышение качества журналистских материалов. Сегодня многие авторы прекрасно разбираются в непростой теме ИТ-технологий, умело анализируют тенденции в этой сфере, делают собственные прогнозы. В этом году большинство конкурсных работ в Сибири посвящено цифровизации малонаселенных пунктов, новейшим технологиям в медицине и на производстве, а также кибербезопасности, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Победители федерального этапа - участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, посетят в октябре технологические площадки «Ростелекома» и Tele2 на Камчатке, а также познакомятся с природой этого края.

Ксению Петренко награждает Николай Зенин. Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В Новосибирске призерами регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» стали:

• Ксения Петренко с видеосюжетом «Новосибирский дата-центр. Что происходит за высоким забором?» (1 место в номинации «Телевидение»);

• Фёдор Туров с работой «В этом году делать прогнозы сложно, но мы попробуем: что ждет российскую цифровую экономику» (1 место в номинации «Интернет-СМИ»);

• Игорь Степанов с публикацией «Сибирский бизнес ставит на “цифру» (3 место в номинации «Печатная пресса»);

• Алина Ершова с работой «В Татьянин день студенты НГУ посетили Центр обработки данных «Ростелекома» (3 место в номинации «Социальные медиа»).