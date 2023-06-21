Новосибирские приставы арестовали машину у омича, взявшего деньги в долг под проценты. Фото: УФССП по НСО.

В Новосибирской области на исполнение к судебным приставам поступил документ о взыскании задолженности с сельчанина. Выяснилось, что он взял деньги в долг под проценты. Затем его не устроили условия выплат, поэтому он перестал вносить деньги. В общей сложности мужчина задолжал 145 тысяч рублей. Компания, у которой брал деньги сибиряк, подала в суд и выиграла дело.

Когда приставы стали искать должника, выяснилось, что он переехал в Омск. Однако там его найти не удалось. Оказалось, что мужчина проходил лечение в стационаре в Кыштовском районе. Приставы выяснили, что в собственности у должника есть автомобиль Nissan Wingroad. Когда 59-летнего сибиряка выписали из больницы, за ним приехали судебные приставы. Выяснилось, что в Кыштовском районе он снял жилье.

– Встретил сотрудников в погонах мужчина фразой: «Как долго я вас ждал». Он пожаловался на несправедливость той организации, где брал в долг деньги. Судебный пристав-исполнитель разъяснила требование суда, а также предупредила об ответственности и применении мер, в случае уклонения от погашения задолженности, – уточнили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Должник объяснил, что оставил машину у сына. Приставы вместе с ним проследовали до места, где арестовали авто.

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