В Новосибирске выпустили из СИЗО экс-сенатора Лаптева, обвиняемого в получении взятки

Депутата арестовали в конце сентября 2022 года. Фото: Заксобрание НСО

Депутата Заксобрания Новосибирской области и бывшего сенатора Совета Федерации Владимира Лаптева выпустили из СИЗО. Об этом стало известно в среду, 21 июня.

Лаптева поместили под домашний арест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, депутата арестовали в конце сентября 2022 года. В отношении него возбудили уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ – «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

По данным следствия, Владимир Лаптев предложил одному из коллег − Юрию Кошкину, занять должность в комиссии по экологии. Взамен он якобы забрал у Кошкина зарплатную карту и потратил с нее 900 тысяч рублей.

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