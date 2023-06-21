В Новосибирске на обустройство канализации в микрорайоне Клюквенный потратят 368 миллионов рублей

В микрорайоне Клюквенный в Новосибирске обустроят канализацию за 368 миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В микрорайоне Клюквенный в Новосибирске обустроят канализацию за 368 миллионов рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает МУП Новосибирска «Горводоканал». Заявки на участие в конкурсе принимают до 6 июля. Итоги подведут 13-го числа.
Речь идет о строительстве канализационного коллектора на территории Калининского района. Подрядчику предстоит провести земляные работы, уложить трубы, обустроить камеры и насыпи и так далее.
− Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат: в течение 510 календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора, − говорится в конкурсной документации.
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