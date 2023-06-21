В Новосибирске прошло первое заседание нового (восьмого) созыва Общественной палаты Новосибирской области

Андрей Травников подтвердил, что готов продолжить активно работать с членами Общественной палаты восьмого созыва. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

20 июня в большом зале правительства Новосибирской области прошло первое пленарное заседание восьмого созыва региональной Общественной палаты. В рабочей части мероприятия путем прямого голосования члены организации выбрали ее руководство. Возглавить палату вновь единогласно доверили Галине Гридневой, которая работает с момента ее основания.

- Готова работать преданно и смело, но всегда говорю, что мы все пришли сюда, чтобы решать общие задачи. Будем работать слаженно и вместе! - поблагодарила коллег за доверие председатель Галина Гриднева.

Торжественную часть открыл губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он поблагодарил Общественную палату предыдущего созыва за плодотворную работу.

- Я считаю, что Общественная палата успешно, надежно защищала интересы и общества в целом, и отдельных граждан. Действительно, в этот период произошли серьезные общественно-политические трансформации, и здесь Общественная палата также играла лидирующую роль. Я помню, какую большую работу вы проводили в период подготовки и проведения референдума по поправкам в Конституцию, - отметил губернатор. - Состав нового созыва обновился более чем на 30 процентов, но я уверен, что это никак не повлияет на традиционные методы нашей совместной работы, на конструктивизм, уважение, понимание и поддержку друг друга.

Андрей Травников подтвердил, что готов также активно работать с членами Общественной палаты восьмого созыва. Совместно решать вопросы контроля и реализации национальных проектов и других социальных инициатив Президента РФ, заниматься вопросами помощи и поддержки наших бойцов и их родных. Он напомнил, что реализуемые палатой мероприятия в сфере патриотического воспитания, поддержки традиционных семейных ценностей в наше время крайне важны.

Первое заседание нового созыва завершили вручением наград отличившимся предшественникам. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева выразила губернатору признательность за то, что он ориентирует команду регионального правительства на активную работу и взаимодействие с палатой.

- Мы всегда чувствуем вашу поддержку! - подчеркнула председатель.

Членов общественной палаты восьмого созыва поприветствовали председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и митрополит Новосибирский и Бердский Новосибирской епархии Русской православной церкви Никодим.

Председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева обозначила план и приоритеты в предстоящей работе восьмого созыва ОП НСО. Отличившихся членов седьмого созыва, которые решили завершить свою работу в палате, наградили почетной грамотой Общественной палаты Новосибирской области за большой вклад в развитие институтов гражданского общества и активное участие в реализации социально значимых проектов. Многие из награжденных продолжат сотрудничество с палатой в качестве экспертов.