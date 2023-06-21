В селе под Новосибирском построят водозаборную скважину после вмешательства прокуратуры

Новая водозаборная скважина появится в селе Карасево Болотнинского района Новосибирской области. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Новая водозаборная скважина появится в селе Карасево Болотнинского района Новосибирской области. Ее построят после того, как в дело вмешалась прокуратура.

В ведомство обратились местные жители. Они сообщили, что администрация района не организовала надлежащее обеспечение населения водой. Имеющаяся в поселке скважина, обустроенная в далеком 1969 году, стала неисправной.

− После вмешательства прокуратуры администрацией Болотнинского района заключен контракт с ООО «ГидроСпецПроект» на разработку проектно-сметной документации на строительство новой скважины с установкой станции водоподготовки, − рассказали в прокуратуре НСО.

Из районного бюджета уже выделили 1,5 миллиона рублей. Кроме того, администрация Болотнинского района заключила соглашение с Министерством ЖКХ региона. Последнее пообещало выделить 22 миллиона рублей из резервного фонда правительства НСО на эти цели.

Ввести скважину в эксплуатацию планируют в октябре 2023 года. Сейчас местным жителям подвозят воду.

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