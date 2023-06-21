В Новосибирске спасли слётка сокола, которого пинали дети. Фото: новосибирский ЦРДЖ.
В новосибирский Центр реабилитации диких животных поступил слёток сокола пустельги. Его нашли 19 июня за Кольцово.
– Слётка отобрали у детей, которые, по словам нашедших, его пинали, – рассказали волонтеры ЦРЖД.
Слёток смог взлететь, но из-за дезориентации врезался в стену. Поэтому его отвезли в ЦРЖД Новосибирска.
В Центре обследовали пострадавшую птичку. Выяснилось, что черепно-мозговой травмы у пернатого нет. Но слеток истощен.
Его докормят и выпустят на волю.
Ранее КП-Новосибирск писала о совятах, которые ползают по дереву, словно гусенички. У глазастых малышей пропали родители. Поэтому их отдадут приемным.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер