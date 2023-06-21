В Новосибирске спасли слётка сокола, которого пинали дети. Фото: новосибирский ЦРДЖ.

В новосибирский Центр реабилитации диких животных поступил слёток сокола пустельги. Его нашли 19 июня за Кольцово.

– Слётка отобрали у детей, которые, по словам нашедших, его пинали, – рассказали волонтеры ЦРЖД.

Слёток смог взлететь, но из-за дезориентации врезался в стену. Поэтому его отвезли в ЦРЖД Новосибирска.

В Центре обследовали пострадавшую птичку. Выяснилось, что черепно-мозговой травмы у пернатого нет. Но слеток истощен.

Его докормят и выпустят на волю.

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