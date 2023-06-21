Сумма взяток по делу новосибирского ОБЭП превысила 3,2 миллиона рублей

Полицейские незаконно получили более 3,2 миллиона рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Стала известна общая сумма взяток, которые получили сотрудники новосибирского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Полицейские незаконно получили более 3,2 миллиона рублей.

На эту тему в ходе пресс-конференции 20 июня высказался начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры НСО Павел Илык. Он подчеркнул, что в отношении нескольких полицейских возбуждены уголовные дела.

− В текущем году было возбуждено восемь эпизодов. Сумма взяток составляет 3 миллиона 290 тысяч рублей, − сообщил Павел Илык.

Напомним, в декабре 2022 года был задержан начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Отдела полиции № 1 «Центральный» УМВД по Новосибирску Александр Умеров. Его обвинили во взяточничестве. Оказалось, что майор получал деньги от представителей игорного бизнеса.

Во вторник, 20 июня, суд продлил арест Александру Умерову. Он будет находиться под стражей до 20 сентября.

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