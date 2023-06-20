Игра «Зарница» проходит на берегу Бердского залива

В «Зарнице» участвовуют более двухсот школьников. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

Патриотическую игру организовал Новосибирский региональный фонд «Общее дело» военно-спортивная игра проходит при поддержке депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области и Министерства регионального развития. Это самое яркое мероприятие проекта «Мы – граждане России!», направленного на развитие патриотизма, изучение истории, навыков военного дела, умения работать командой.

Соревнования проходят 20 и 21 июня. В «Зарнице» участвовуют более двухсот школьников Кировского района Новосибирска, р.п. Краснообск и города Бердска. Их ждут непростые испытания: преодоление полосы препятствий, включая скалодром, подвесную переправу, тарзанку, переправу по болотистой местности и по бревну, а еще ориентирование на местности, метание гранаты, радио-химическая защита, оказание первой медицинской помощи, снайперская дуэль, инженерная подготовка - оборудование окопа для стрельбы лежа, строевой смотр.

В этом году в «Зарнице» есть и новшество - в каждой из восемнадцати команд участвует военкор.

- На своих личных страничках нашим военные корреспонденты будут рассказывать о том, что происходит, о своих впечатлениях, покажут свою работу с текстами, фото- и видеоматериалами. Как сегодня они отправлялись на «Зарницу», каждая школа уже отразила, – рассказывает депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Елена Спасских. – По завершению «Зарницы» предложим им теоретический курс. Будем обучать детей, как быть блогерами в социальных сетях.

А еще, конечно, участников ждут вечерний костер, песни под гитару.

- Эта игра воспитывает патриотизм, дает возможность себя проявить. Два дня ребята будут жить в палатках на берегу моря, участвовать в соревнованиях. Пообщаются, отдохнут, найдут новых друзей, что тоже немаловажно», – убежден депутат Законодательного Собрания Евгений Подгорный. – Мы проводим «Зарницу с 2007 года. В это году в ней участвует более двухсот школьников, что говорит о том, что «Зарница» продолжает жить и продолжает быть востребованной.