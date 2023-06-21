«Лазил в кустах»: в Новосибирске нашли неадекватного мужчину, свалившегося голым в овраг

В Новосибирске спасли неадекватного мужчину, который голым свалился в овраг. Фото: МАСС.

На улицу Бориса Богаткова в Новосибирске местные жители вызвали спасателей. Они сообщили, что между остановками Лада и Есенина, в сторону парка Каменка, голый мужчина свалился в овраг. По словам очевидцев, находился он в неадекватном состоянии. Специалисты приехали на место.

– Спасатели обнаружили мужчину, который лазил в кустах. Он не обращал внимания на спасателей, – рассказали в МАСС.

Спасатели спустились в овраг и уложили 30-летнего мужчину на носилки. Он сразу же уснул. Его передали медикам скорой помощи.

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