В Новосибирске появилась Аллея олимпийцев и паралимпийцев

В Новосибирске открыли Аллею олимпийцев и паралимпийцев. Фото: СпецТрансСтрой

В Новосибирске открыли Аллею олимпийцев и паралимпийцев. Сделали ее в виде плакатов с именами и портретами выдающихся новосибирских спортсменов, а также их тренеров.

Экспозиция расположена в подземной части пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста в районе станции метро «Спортивная». Она работает круглосуточно с 20 июня.

− Данная экспозиция подготовлена в рамках предстоящего Дня города и рассказывает о достижениях наших спортсменов-земляков, − рассказали в компании «СпецТрансСтрой».

Аллею открыли совместно с фондом Карелина при поддержке Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Напомним, Александр Карелин − трехкратный победитель Олимпийских игр и Герой России.

На Аллее можно увидеть портреты советского биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова, советской лыжницы, чемпионки Олимпийских игр 1976 года Зинаиды Амосовой и других.

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