Новосибирская прокуратура предлагает направить 42 млн рублей штрафов за взятки на покупку жилья сиротам

Деньгам хотят найти социальное применение. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Новосибирской области предложила направить 42 миллиона рублей, полученных в виде штрафов за взятки, на пользу людям. Речь идет прежде всего о помощи детям-сиротам и многодетным семьям.

Такую инициативу в ходе пресс-конференции 20 июня озвучил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры НСО Павел Илык.

В 2023 году в бюджет региона поступило более 32 миллионов рублей штрафов за административные правонарушения коррупционной направленности. В скором времени должно поступить еще 10 миллионов.

Этим деньгам хотят найти социальное применение. Прокуратура обсуждает данный вопрос с правительством Новосибирской области.

− Хотелось бы, чтобы эти 42 миллиона потратили на нужды, которые принесли бы пользу людям. Возможно, купят квартиры сиротам или многодетным семьям, − отметил Павел Илык.

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