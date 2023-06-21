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НовостиОбщество21 июня 2023 1:05

Новосибирская прокуратура предлагает направить 42 млн рублей штрафов за взятки на покупку жилья сиротам

Также на эти деньги могут купить квартиры многодетным семьям
Анастасия ХРОМЫХ
Деньгам хотят найти социальное применение.

Деньгам хотят найти социальное применение.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Новосибирской области предложила направить 42 миллиона рублей, полученных в виде штрафов за взятки, на пользу людям. Речь идет прежде всего о помощи детям-сиротам и многодетным семьям.

Такую инициативу в ходе пресс-конференции 20 июня озвучил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры НСО Павел Илык.

В 2023 году в бюджет региона поступило более 32 миллионов рублей штрафов за административные правонарушения коррупционной направленности. В скором времени должно поступить еще 10 миллионов.

Этим деньгам хотят найти социальное применение. Прокуратура обсуждает данный вопрос с правительством Новосибирской области.

− Хотелось бы, чтобы эти 42 миллиона потратили на нужды, которые принесли бы пользу людям. Возможно, купят квартиры сиротам или многодетным семьям, − отметил Павел Илык.

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