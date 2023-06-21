Диетолог рассказал, при наличии каких заболеваний противопоказано пить квас

Квас – это продукт с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Диетолог Михаил Гинзбург перечислил заболевания, при которых квас опасен для жизни. Слова эксперта приводит News.ru.
Квас – это продукт с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара. Поэтому у некоторых его употребление может вызвать ухудшение состояния здоровья.
В это число входят люди с заболеваниями желудка – например, с гастритом. Также квас опасен для диабетиков из-за большого количества сахара.
Людям, страдающим от алкогольной зависимости, тоже не стоит пить много кваса.
− У любителей сделать квас покрепче напиток может отличаться приличным содержанием алкоголя, причем количество сопоставимо с пивом. Даже воздерживающийся от спиртного алкоголик может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться, − отметил Михаил Гинзбург.
Эксперт подчеркнул, что этот напиток не стоит давать детям до 12 лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер