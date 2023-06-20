В Новосибирской области для главврача районной больницы ищут вежливого личного водителя

Водитель должен быть вежливым и на все реагировать спокойно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для главного врача Бердской ЦРБ ищут персонального водителя. Объявление размещено на известном сайте вакансий по работе. Среди требований: безопасное управление автомобилем и соблюдение ПДД, умение пользоваться картами, навигатором и другими навигационными системами.

– Грамотно реагировать на внештатные ситуации, вежливо общаться с полицией и участниками дорожного движения, контролировать эмоции в отношении других участников движения и пассажиров, обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, плавно трогаться с места, выбирая безопасную траекторию движения и способы маневрирования, – указано в объявлении. – А также следовать правилам делового этикета, следить за внешним видом и соответствовать правилам корпоративной культуры больницы.

Кроме того, личный водитель должен следить за технической исправностью авто и в случае незначительной поломки суметь отремонтировать его. Отдельно выделено, что у мужчины должен быть военный билет и опыт работы от 3 до 6 лет. При этом трудится ему предстоит весь день. За это обещают зарплату «от 50 000 рублей на руки».

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