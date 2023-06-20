В Новосибирске стрела крана разбила окно в квартире жилого дома

Стрела крана разбила окно в квартире жилого дома. Фото: Иван ВИСЛОВ

На стройке жилого комплекса «Русское солнце» в Новосибирске произошло ЧП. 20 июня стрела крана врезалась в близстоящий дом, что находится на Плановой, 52, сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

– В результате произошедшего разбилось окно в квартире на пятом этаже. Оно находилось в детской комнате. По счастливой случайности ребенок, сидевший за письменным столом у окна, не пострадал, – говорится в посте.

Там также отмечается, что это не первый инцидент с участием строителей данного объекта. Ранее местные жильцы жаловались на выпивающих у крыльца домов рабочих, а также на испорченный благоустроенный проезд между домами Плановая, 52 и Вавилова, 7.

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