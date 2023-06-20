Жители Бориса Богаткова в Новосибирске жалуются на вырубку деревьев под торговые павильоны

Теперь вместо красивых деревьев жильцы смотрят на обрубки. Фото: «Царьград Новосибирск».

Жители улицы Бориса Богаткова в Новосибирске возмущены — теперь вместо тополей у них под окнами пеньки: там хотят построить магазины. О проблеме пишет «Царьград Новосибирск».

По мнению горожан, протокол общего собрания, по которому приняли решение срубить деревья и построить торговые точки, подделали.

— Сын одной из жительниц решил заняться бизнесом. Она дружит со старшей по дому. Видать денег ей предложили. Нас не предупреждали про общее собрание. Мы не голосовали за снос деревьев и строительство павильона. Мы уже обратились в полицию. На месте был участковый. Будем обращаться в прокуратуру. Мы считаем, что протокол собрания сфальсифицирован, — рассказала собеседница «Царьграда Новосибирск».

При этом известно, что в муниципалитете города разрешение на «удаление опасных для жизни и здоровья граждан зеленых насаждений» выдали еще в феврале 2023 года. Однако неясно, разрешала ли мэрия ставить торговый павильон рядом с домом на Бориса Богаткова.

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